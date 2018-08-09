شرط«الجبلاية» للموافقة على تدريب «ميدو» المنتخب

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اشترط مجلس إدارة اتحاد الكرة«الجبلاية»، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، على أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، أن يعتزل الفضائيات من أجل ضمه إلى الجهاز المعاون لمنتخب مصر.

وقال مجدى عبدالغنى عضو الجبلاية أن ميدو من المرشحين للإنضمام الى الجهاز المعاون للمكسيكى آجيرى شريطة تفرغه للمنتخب الوطنى الأول وتقديمه استقالته من العمل فى الفضائيات.

وشدد على أن منتخب الفراعنة الكبار يتأهب للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون الى جانب تصفيات مونديال 2022، لافتا الى ان المنتخب الاول بحاجة الى مدرب متفرغ كى يتسنى له الإستفادة من خبراته التدريبية.

كان مجلس الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة تعاقد مع أجيرى لقيادة الفراعنة الكبار 4 سنوات نظير 120 ألف دولار راتبا شهريا على أن يبدأ مهامه رسميا فى مباراة النيجر المقرر إقامتها يوم 8 سبتمبر المقبل فى إطار الجولة الثانية بتصفيات أمم افريقيا فى الكاميرون 2018.


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