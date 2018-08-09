إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

09 أغسطس 2018 - 08:53 م

كشف إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عن مفاوضات أجراها مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية في الماضي؛ تتعلق باحتلال إسرائيل غزة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل هذه الأطراف، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تعقيبه على التصعيد العسكري الحالي بالقطاع.

وأضاف باراك :"من الناحية الفنية يمكن للجيش الإسرائيلي احتلال غزة خلال أيام قليلة، لكننا سنواجه وقتها مشكلة أخرى؛ لا يمكن إسقاط حماس بدون احتلال القطاع، لقد فحصنا في الماضي مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية إمكانية احتلال تل أبيب لغزة، مقابل أن يحصل هؤلاء الثلاثة على السيطرة في القطاع، لكنهم رفضوا الأمر".

وهاجم باراك، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً "نتنياهو يسمح لحماس بأن تقود المشهد ولا يتخذ أي قرارات، كما يستغل عائلات المفقودين والمخطوفين الإسرائيليين في القطاع ويسيء إليهم".

وأضاف: "خلال العمليتين العسكريتين اللتين كنت فيهما وزيرا للدفاع، حددنا وتيرة وإيقاع المعارك منذ بدايتها، لكن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الحالي نحن ننجر وراء حماس ونسمح لها بقيادة الصراع".

وتابع: "حكومة نتنياهو لم تنجح في اتخاذ أي قرارات، لقد سرقت ثقة الجماهير وتقوم بما يشبه الاحتكار، رئيس الوزراء يفضل الطيران إلى روسيا كي يلتقط الصور مع الرئيس بوتين بدلاً من معالجة مشاكل إسرائيل".