هاجم «إبراهيم منير».. فرفضه والد العروس: «عاوز يتربي»

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إبراهيم منير
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زواج

العروس

ابراهيم منير

هاجم

تسبب إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، في فشل زواج ابنة مهندس إخواني مقيم خارج مصر، بعد أن أبدى العريس رأيًا فيه لم يعجب والد العروس.

وكتب المهندس شريف هدية رجل الأعمال، المقيم خارج مصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من فترة تقدم شاب لإحدى بناتي، وفي كلامه العام قال (إبراهيم منير ده لا يفقه شيء)، رأيت أن الفتى بحاجة إلى الأدب أكثر منه إلى العروس، فصرفته".

غير أن هدية وبعد أن واجه انتقادات في سياق التعليقات على المنشور قرر حذفه نهائيًا.

ويعيد ذلك إلى الأذهان تصريحات مثيرة للجدل للقيادي الإخواني صبحي صالح إبان حكم الجماعة، تحدث فيها عن وجوب زواج "الأخ الإخوانى من الأخت الإخوانية".

وقال: "إننا نربي على المبادئ العشر الطفل والطفلة ثم يتزوجان ثم مجتمع كبير كله إخواني، لأنهما بكل تأكيد سينجبان إذا أراد الله بالطبع".

وعندما سئل حول لماذا لا يتزوج الإخوانى من فتاة مصرية ثانية؟ رد صبحي: "يعنى نربي البنات وبعدين يتزوج بنت من الشارع".


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