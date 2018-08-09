09 أغسطس 2018 - 09:07 م

ليس كل من عرفت يمكن ان يكون صديقا وفيا . فالصديق هو من يعيش الامك وأمالك . هو من تدوم مودته . يصدقك في غيابك وفي حضورك . وهو الحائط الذي يدافع عنك في كل محفل . بل هو من يضحي ويقدم مايملك وزياده عندما تفتقد السند والمعين . هو من يقف خلفك ومن وراءك . هو من يصدقك عندما يكذبك الناس . وهو من يقف وحيدا فريدا في الميدان أذا تكالبت فوق رأسك النوائب وعندما ينصرف عنك الناس .هو من يعطيك عندما تتعرض للحرمان .الصداقه قيمه وقامه لايعرف حدودها الا ابناء الاصول من تربوا في كنف العز والرخاء من ترسخ لديهم ان القناعه كنز لايفني . وان الرضا بما قسم الله زاد لمن اراد الغني والعلو والرفعه . الاصدقاء كثيرون ولكن من منهم يكون صورة حقيقيه لك بلا رتوش. تري في وجهه مايؤلمك وتري فيه ايضا مايدخل الفرح والسرور الي قلبك . من منهم الذي يرسم لك طريق الاستقامه ويزيل العقبات من طريقك من منهم من يطهر الارض من الاشواك حتي لاتصيبك . من منهم الناصح الامين لك دون جرح لمشاعرك . من منهم الباحث عن سعادتك وان كان فيها ألم له . من منهم الذي يشد من عضدك . وأزرك من منهم الذي يتأخر لتتقدم أنت خطوة الي الامام . أنا شخصيا أعرف هذا وذاك وأنت كذلك بالتأكيد تعرف الغث من السمين . الصديق عمله نادرة أندثرت للأسف في زماننا فاذا وجدته . لاتفرط فيه فمعدنه لن يتكرر ولن تجدة مرة اخري . ومن مقوماته ( لاتصاحب الا مؤمنا ولايأكل طعامك الا تقي )



علاج لكل مايعترينا . ليتنا نتمسك بهذة النصيحه الغاليه . ( وماينطق عن الهوي ) صلي الله عليك سيدي يارسول الله .

رصدت الداء ووصفت الدواء .وكان من ثمار الصداقه الطاهرة ( لاتحزن ان الله معنا ) ومن كان الله معه لايضل ولايشقي .