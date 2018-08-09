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حقيقة حصول البرلمان على 1300 تأشيرة حج مجانية

حقيقة حصول البرلمان على 1300 تأشيرة حج مجانية

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الحج

السفارة السعودية

1300 تأشيرة

قال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن السفارة السعودية في القاهرة منحت 1300 تأشيرة حج لنواب البرلمان، بمعدل تأشيرتين لكل نائب بالمجان.

وأضاف لـ "المصريون": "حصل كل نائب من أعضاء المجلس، على تأشيرتين من السفارة السعودية بالقاهرة"،

وأوضح، أن "عدد التأشيرات التي حصل عليها النواب، أقل مما كان يحصلوا عليه في الأعوام السابقة، لافتًا إلى أن تلك التأشيرات لا يستغلها النائب لمصلحته الشخصية، وإنما يتم منحها للمواطنين البسطاء".

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن التأشيرات يتم توزيعها بناءً على قرعها يتم إجراؤها، بين المتقدمين الراغبين في الحج، متابعًا: "القرعة أفضل حل لتجنب المشكلات وتوجيه الاتهامات، اللي بيقدم بيدرج اسمها وتتم أمام الجميع بشكل شفاف".


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