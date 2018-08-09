خبير مصرفي: علينا الاقتداء بـ"رواندا" في هذا الأمر

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المصريون ـ متابعات

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أكد الخبير المصرفي محمد بدره، إن هناك مجالا كبيرا لتبادل السياسات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن تجربة رواندا أثبتت نجاحها وتستحق اكتساب الخبرات منها، حيث وصل متوسط دخل الفرد مؤخرا فيها إلى 10 آلاف دولار عن طريق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
وأوضح "بدره"، في لقاء على فضائية "DMC"، يوم الخميس، أن هناك ضرورة لزيادة نسبة الشمول المالي بالدولة لما له من أهمية ومصر نجحت في الوصول إلى نسبة 33%.
وأضاف "بدره" أن اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية في مصر مؤخرا يعكس التقدير للدور الريادي لها خلال الفترة الأخيرة. 


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