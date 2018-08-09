هذا هو موعد إعلان حركة المحافظين الجديدة

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجميع يتسائل عن سبب تأخر حركة المحافظين.
وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن أخر المعلومات تؤكد أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة، مناشدًا رئيس الحكومة بسرعة إعلان حركة المحافظين حتى تستقر الأوضاع.
وأشار إلى أنه سيتم تغيير نحو 70% من محافظي الصعيد، ويرجح نقل أحد محافظي جنوب الصعيد لمحافظة أخرى؛ لمواجهة التعسر في العديد من المشروعات المتوفقة منذ سنوات، والكفاءة والإنتماء والإخلاص والنزاهة، وأبرز الترشيحات في 3 قيادات عسكرية سابقة سيتولوا محافظات بالصعيد، وسيستمر محافظ الإسماعيلية، ومحافظ البحر الأحمر، ومحافظة البحيرة، ومحافظ الغربية، ومحافظ الشرقية، ومحافظ الإسكندرية ربما ينتقل لمحافظة أخرى، وهناك بروز لاسم اللواء أحمد زغلول، واللواء حمدي الجزار.