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أحمدي نجاد يدعو "روحاني" للتنحي عن الرئاسة

عرب وعالم

نائب "أحمدي نجاد" يترشح للرئاسة
نائب "أحمدي نجاد" يترشح للرئاسة

المصريون ووكالات

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دعا الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الخميس، الرئيس الحالي حسن روحاني إلى التنحي واصفاً إياه بأنه غير جدير بالثقة.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية اليوم أن نجاد، وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران، قال على موقع الرسائل «تليجرام» إن روحاني غير مناسب للقيادة. ونقلت فوكس نيوز عن نجاد قوله في مقطع فيديو إن «استمرار بقائك سيكون على حساب البلاد». ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.
كان البرلمان الإيراني قد صوت أمس لإقالة وزير العمل الإيراني في حكومة روحاني، على ربيعي، حيث صوت خلال جلسة استجواب لربيعي 129 نائباً لإقالته، بينما عارض ذلك 111 آخرين من بين 243 نائباً حضروا هذه الجلسة، حيث امتنع 3 عن التصويت.
وتولّى نجاد رئاسة إيران لفترتين متتاليتين من 2005 إلى 2013، إلا أنه تم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية للعام الماضي. وتأتي دعوة نجاد في ظل فترت اضطرابات محلية تشهدها إيران وتوترات خارجية بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي لعام 2015.

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