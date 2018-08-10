» أول تعليق من محمد رمضان على أزمة نقابة الموسيقيين

10 أغسطس 2018 - 01:52 ص

أكد الفنان محمد رمضان، استعداده لتسوية الأمور بالشكل القانوني اللائق مع نقابة الموسيقيين، وأبدى احترامه للنقابة ومجلسها.



جاء ذلك خلال لقاء «رمضان» والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمقر نقابة الموسيقيين، مع كل من المايسترو محمد أبواليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، والدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل، والفنانة نادية مصطفى رئيس لجنة العلاقات العامة، والفنان منصور هندي، بحضور المستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة.

