"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

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أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الجمعة، عن وفاة خامس حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحاج يدعى رمضان عبد الستار أبو الخير جداوى من محافظة الفيوم ويبلغ من العمر 66 عاما، يتبع حج قرعة وزارة الداخلية، وتوفى نتيجة غيبوبة كبدية، وذلك في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة.

وأوضح ان غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بمكة قد تلقت بلاغًا بالوفاة وجار التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


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