» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته

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طفل

عملية جراحية

أليكس

السمع

أصم

تمكن أطباء في مدينة ليفربول البريطانية من اجراء عملية جراحية ناجحة لزرع قوقعه لطفل يدعى "أليكس" عاش 5 أشهر فاقدا للسمع "أصم".

ورصدت الأم اللحظات الأولى التي تمكن فيها رضيعها من سماع صوتها لأول مرة، في فيديو مؤثر حقق انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشوهد نحو مليون مرة.

وخلال الفيديو الذي تم تصويره في يوليو الماضي ونشره على مواقع التواصل، الخميس، بدت على الطفل علامات السعادة المختلطة بالدهشة، وارتسمت على وجهه ابتسامة بريئة بعد سماع صوت أمه.

واكتشفت الأم أن ابنها يعاني الصمم بعد أيام قليلة من ميلاده، واستدعى الأمر إجراء جراحة لزراعة قوقعة لاستعادة الحاسة المفقودة.

وزراعة القوقعة عملية جراحية يغرس فيها جهاز إلكتروني داخل الأذن الداخلية، لتحفيز العصب السمعي والمساعدة على السمع.
شاهد الفيديو من هنا..


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