» تعرف علي أسعار الدولار مقابل الجنيه

10 أغسطس 2018 - 09:13 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10 أغسطس.

وسجل الدولار الأمريكي في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل سعر العملة الأمريكية، ثابتًا في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي عند مستوى تعاملات أمس، مسجلا 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما واصل سعر العملة الأمريكية استقراره في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.