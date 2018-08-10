  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:56 ص
بحث متقدم
الدولار

تعرف علي أسعار الدولار مقابل الجنيه

حجاج

"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

الإعلامي جابر القرموطي

بالفيديو.. القرموطي يقف دقيقة حداد على "مُسعف سيناء"

مصرع راهب بدير القديس أنباي مقار في حادث طريق

مفاجأة بشأن مقتل رئيس دير أبو مقار

انفجار في غزة (أرشيفية)

التوصل لتهدئة في غزة بوساطة مصرية

الدكتور مصطفى مدبولي

هذا هو موعد إعلان حركة المحافظين الجديدة

خبير مصرفي: التعويم الكامل للجنيه هو الحل المتاح

خبير مصرفي: علينا الاقتداء بـ"رواندا" في هذا الأمر

الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة تمر بأكثر الأوقات حرجًا في التاريخ

أرشيفية

تفاصيل قتل الراهب المشلوح للأنبا أبيفانوس

النائب أشرف عزيز

نواب: هذه هي أسباب تلقي المسئولين الرشاوى

مغامر بحري يفك لغز من عمق مثلث برمودا

عرب وعالم

مثلث برمودا
ارشيفية

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أخيرًا .. علماء يفكون لغز مثلث برمودا الرهيب

#

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر بالسودان

#

الأمن يفك لغز أطفال المريوطية: سيدتان و توك توك كشفوا المستور

#

خبير أمني يكشف لـ"المصريون" عن سر فى مذبحة الرحاب

اكتشاف

كوكب الأرض

مغامر

كائنات فضائية

قطعة غريبة

عثر مغامر بحري يدعى دريل ميكلوس على اكتشاف يمكن أن يكون دليلا علي تثبت مجئ كائنات فضائية إلى كوكب الأرض قبل مئات السنين.

ويشمل هذا الاكتشاف "قطعة غريبة" في أسفل مياه برمودا بالمحيط الأطلسي،  وسط توقعات علمية بأن يقدم "الاكتشاف المثير" دليلا على مجيء كائنات فضائية إلى كوكب الأرض قبل مئات السنين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المغامر اعتمد على خرائط أعدها عالم الفلك جوردن كوبر، وهو باحث مرموق عمل سابقا في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

ويواظب المغامر منذ سنوات على استكشاف حطام السفن المغمورة في أعماق المحيط، وسبق له أن أحرز إنجازات عدة مهمة في مجال الغطس.

وكان كوبر قد وضع خرائط مفصلة تشير إلى أكثر من مئة موقع ذات قوة مغناطيسية غير طبيعية في بحر الكاريبي، وقام ميكلوس بالغطس في موقع على مقربة من الباهامس لأجل اكتشاف حطام مفترضة لسفينة غارقة لكنه اهتدى إلى "غنيمة" غير متوقعة.

وأكد ميكلوس أنه وجد قطعة مغمورة وسط المياه بشكل غير معهود على عمق تسعين مترا، كان المرجان يغطي سطحها الأفقي بشكل كامل تقريبا.

وقال المستكشف أن المركبة التي عثر عليها تختلف عن كل ما رآه وقرأ عنه، وأضاف أن لها نتوءات غريبة ولذلك فإن من يراها يشك أن تكون من صنع البشر.

وتابع: "أقول هذا بعدما قضيت أعواما طويلة في المجال البحري، لقد اكتشفنا الكثير من القطع لكنها مختلفة تماما".

وإلى جانب المركبة، عثر الباحث على أجسام أخرى غير محددة، يرجح العلماء أن يكون عمرها بمئات السنين أو ربما الآلاف.

وجوردن ممن يعتقدون بوجود كائنات فضائية، وكان لا يستبعد أن يكون عدد منها قد زار كوكبنا وحط في عدد من مناطق الأرض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامي مشهور يهاجم وزيراً بريطانياً سابقاً بسبب البرقع
» شاهد.. أحدث آلة تطريز لكسوة الكعبة المشرفة
» تعرف علي أسعار الدولار مقابل الجنيه
» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته
» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار
» ثغرة في "واتس اب" تغير محتوى رسائلك
» إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة
» أول تعليق من محمد رمضان على أزمة نقابة الموسيقيين
» "الجندي": هذا الأمر بمثابة "كارثة" على مصر
» حقيقة نقص أرصدة السكر بالأسواق
» مصرفي يكشف دلالات تحسن تقييم مصر الائتماني

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال