حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

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الحماية المدنية

حريق بجوار مزلقان

فى المنوفية

حريق المنوفية

نشب حريق هائل بجوار مزلقان السكة الحديد بقرية الروضة بالمنوفية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز بركة السبع ما تبلغ للمركز من "أ . ش . ا ." خفير مزلقان الروضة - دائرة المركز، بنشوب حريق بالهيش والبوص بالكيلو 71/400 - بقرية الروضة- دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق، الذى نشب بالهيش والبوص على مساحة 24 مترًا تقريبًا، ويبعد عن شريط السكة الحديد من جهة الخط النازل بحوالى 4 أمتار، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو تلفيات.



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