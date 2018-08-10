  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
صلاح

أزمة جديدة بـ "الجبلاية" بشأن "صلاح" تعرف عليها

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

الاهلي

مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

طاهرة رحمن

تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

عامر

«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

حريق مصنع بويات

حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

إصابة «دعاء فاروق» بارتجاج في المخ

إعلامية: "ربنا هيدخلني جهنم"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه

حجاج

"الصحة": وفاة خامس حاج مصري بالسعودية

الإعلامي جابر القرموطي

بالفيديو.. القرموطي يقف دقيقة حداد على "مُسعف سيناء"

سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة

تفسير الأحلام

العناية الإلهية تنقذ فتاة من الموت بعد محاولة انتحار
ارشيفية

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

القبض على الناشط السياسى وائل عباس

#

سماع الأم المتوفاة للقرآن في الروضة جنة وثواب

#

وفاة نجل أحمد رمزي في لندن

#

ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

الاقتصاد

الموت

الام

الاخ

الازمات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مغترب ورأيت أنني سمعت خبر وفاة أمي وأخي الكبير، أرجو التأويل، وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماع أخبار موت الأقارب قد يدل على وقوعك فى مشكلة كبيرة، أو تواجهك بعض الأزمات المالية والاقتصادية، وإذا كان خبر الموت خاليًا من البكاء بصراخ فهذا يدل على الفرج القريب وزوال الهم.

وسماع نبأ موت الأم قد يدل على التعب والمعاناة، أو المشاكل في الأسرة أوفى نطاق العمل، أو ضائقة مادية.

وقد يكون تقصيرًا فى بعض العبادات، وسماع نبأ موت الأم والبكاء عليها بدون صراخ خير لك وصلاح حال، وبركة فى العمر، وإذا كان هناك عزاء فهذا يدل على النجاة من الهم والحزن، وهو أيضًا زيادة رزق فى المال والأولاد.

وربما كانت هذه ليست رؤيا وإنما هى من شدة التفكير فى أهلك ووالدتك وشقيقك ومن شدة الخوف عليهم والشوق لهم، وقد تكون من الشيطان حتى تحزن وتخاف عليهم وفى ذلك قال تعالى: (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المجادلة 10.

وفي تفسير الآية قال بعض أهل العلم المقصود بذلك أحلام النوم التي يراها الإنسان في نومه فتحزنه، ومنها وسوسة الشيطان، ومنها ما يحدث نفسه بالنهار فيراه بالليل، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم معلمة 2.1 مليون دولار مارست الجنس مع طالب
» الأسواني: الحجاب ليس فرضًا بالإسلام
» تفاصيل الحرب التجارية التي تهدد المجتمع الدولي
» سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة
» وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» قصة الطفل صامويل أول ضحايا «تيتانيك»
» إعلامي شهير يهاجم وزيرًا بريطانيًا سابقًا بسبب البرقع
» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته
» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار
» ثغرة في "واتس اب" تغير محتوى رسائلك
» إيهود باراك: عرضنا على مصر احتلال غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال