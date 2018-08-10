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جمعية البنوك الإفريقية تختار طارق عامر رئيسًا لمدة عام

مال وأعمال

عامر
عامر

وكالات : حنان حمدتو

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شرم الشيخ

طارق عامر

البنك المركزى المصرى

ااصلاح الاقتصادى

اختارت الجمعية العامة للمحافظين بجمعية البنوك المركزية الأفريقية رسميًا، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئيسا للجمعية لمدة عام، وتم اختيار رواندا ممثلة في محافظ بنكها المركزي نائبا لرئيس الجمعية.

وقال "عامر"، على هامش اجتماعات مجلس المحافظين بالجمعية، إن جمعية البنوك المركزية الأفريقية تستهدف إصدار عملة أفريقية موحدة بحلول عام 2043، كما أعرب عن استعداد مصر الدائم للتعاون مع الدول الأفريقية ونقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي لدول القارة للاستفادة منها.

وانتهت الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك الأفريقية المركزية في مدينة شرم الشيخ، بعد أن عقد مجلس المحافظين بالجمعية اجتماعاته لمناقشة العديد من الموضوعات والتحديات المشتركة وتوصيات لجنة الخبراء التي اجتمعت يومي الأحد والإثنين الماضيين.


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