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تغريم معلمة 2.1 مليون دولار مارست الجنس مع طالب

قضايا وحوادث

صورة المعلمة
صورة المعلمة

وكالات- أحمد الشربيني

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تغريم معلمة

ممارسة الجنس مع طالب

اجبار الطلاب على الجنس

عاقبت محكمة أمريكية بمدينة "سان دييجو"، معلمة في مدرسة بولاية "كالفورنيا"  بتغريمها 2.1 مليون دولار لصالح طالب لديها اعتدت عليه جنسيًا حينما كان سنه 15 عاماً.

ووقع الاعتداء الجنسي على الطالب، الذي يبلغ من العمر الآن 19 عامًا، حينما كان طالبًا في المدرسة التي تعمل بها تلك المعلمة، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وتدعى المعلمة توني ساتون، وتبلغ من العمر حاليًا 40 سنة، واستمرت في الاعتداء على الطالب لمدة 8 أشهر، ووقتها كان سنها 37 عاما.

ووجدت المحكمة أن المدرسة نفسها مسؤولة عن الواقعة ويتعين عليها دفع 840 ألف دولار من إجمالي التعويض الذي يقدر بـ2.1 مليون دولار.

وحكمت محكمة على ساتون بالسجن، منذ عامين، في قضية ممارسة الجنس مع طالب في فصل دراسته في مدرسة الثانوية وفي سيارتها وفي منزلها عشرات المرات.

واعترفت ساتون بأنها مذنبة، عام 2016، بالاتصال الجنسي غير القانوني مع قاصر.


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