تفحم لص أثناء سرقة محول كهرباء بالدقهلية

10 أغسطس 2018 - 11:01 ص

لفظ لص أنفاسه الأخيرة صعقًا داخل محول كهرباء أثناء قيامه بسرقة المحول بناحية مركز نبروة بالدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، من مركز نبروه من المدعو محمد م ع. 29 عامًا فنى بهندسة كهرباء نبروه ومقيم بهوت، أنه أثناء توجهه لإصلاح عطل بمحول الكهرباء المغذى لمنطقة البر الشرقى ببندر نبروه وبالدلوف داخل الغرفة تبين، وجود جثة لأحد الأشخاص.

وبالفحص تبين أنها للمدعو السيد أ أ 24 عاما عاطل وسبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة ووجود آثار حرق باليدين والرأس وبجواه جوال بداخله كمية من الكابلات الكهربائية، قرر المبلغ أنها من المحول وتم نزعها مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى.