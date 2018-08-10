مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

10 أغسطس 2018 - 11:04 ص

مع بداية الموسم الحالي وإغلاق باب القيد المحلى، هناك العديد من اللاعبين على وشك الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة لأسباب مختلفة، يأتي في أولويتها عدم الحصول علي فرص للعب ومن أبرز هؤلاء اللاعبين :

عمرو بركات

يتواجد عمرو بركات صانع ألعاب الأهلى فى قائمة الانتظار الحمراء ، مما يعنى خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وتلقى اللاعب عرضاً من أهلى طرابلس الليبي، إلا أنه يضع هذا الأمر فى ذيل اختياراته، نظراً لوجود مشاكل فى ليبيا فى الوقت الحالى أبرزها انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ،ويُفاضل اللاعب بين أكثر من عرض حالياً تمهيداً للرحيل.

عمرو جمال

لا يختلف موقف عمرو جمال كثيراً عن موقف زميله عمرو بركات فاللاعب الملقب بالغزال يتواجد أيضاً على قائمة الانتظار ،وتلقى المهاجم الدولى عرضاً من نادي قرطبة الأسباني الذى يُنافس فى دورى الدرجة الثانية هناك، إلا أنه رفضه مفضلاً الانتظار أملاً فى الحصول على فرصة اللعب لنادى أفضل.

أحمد الشيخ

رغم قيد أحمد الشيخ فى قائمة الأهلى المحلية ،إلا أن اللاعب يرفض التجميد على دكة البدلاء والخروج من قائمة المباريات خاصة بعد تألقه خلال إعارته فى صفوف الاتفاق السعودى بالموسم الماضي، ومن قبله فى صفوف مصر المقاصة ،وهو الموسم الذى حصل خلاله على لقب هداف الدورى المصري.

وكلف أحمد الشيخ وكيله أعماله بالبحث عن عرض خارجي مناسب خاصة بعد خروجه من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

أحمد حمودى

على نفس المنوال يحاول أحمد حمودى جناح الأهلى الخروج معاراً لأحد الأندية الخارجية بعد خروجه من حسابات باتريس كارتيرون ،وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض شفهى للرحيل عن القلعة الحمراء ،منتظراً الوصول لصيغة رسمية من لبحث موقف الأهلى فى مسألة رحيله.

ناصر ماهر

رغم نفى إدارة الأهلى تلقى ناصر ماهر أي عروض رسمية للرحيل إلا أن هناك بالفعل مفاوضات من أندية أوربية مع اللاعب أبرزها من فياريال الأسباني ،وتعد فرص ناصر ماهر فى الرحيل هى الأضعف مقارنة بزملائه نظراً لإعلان الجهاز الفنى حاجته لخدماته والاستعانة به فى المباريات الأخيرة.







