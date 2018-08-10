  • الجمعة 10 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة

داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة

مول

تفاصيل الحرب التجارية التي تهدد المجتمع الدولي

حلا شيحة

نصيحة "القرموطي" لـ"حلا" بعد خلعها الحجاب

صلاح

أزمة جديدة بـ "الجبلاية" بشأن "صلاح" تعرف عليها

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

المثلية تلاحق "أبو النجا" بسبب صورة صادمة

الاهلي

مذبحة كروية بالأهلي قبل يناير

طاهرة رحمن

تعرف على أول مذيعة محجبة بأمريكا

عامر

«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

حريق مصنع بويات

حريق هائل بجوار مزلقان سكة حديد في المنوفية

إصابة «دعاء فاروق» بارتجاج في المخ

إعلامية: "ربنا هيدخلني جهنم"

تعليق غريب من المهن التمثيلية على أغاني محمد رمضان

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الإبراشي" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

#

بالفيديو.. أغرب بناء قد ترونه في حياتكم

#

خيري رمضان: هذا هو سبب خروج المنتخب من المونديال

#

"أشرف زكي" ينسحب من استديو "الإبراشي"

محمد رمضان

النهار

المهن التمثيلية

عقب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علي أزمة الفنان محمد رمضان مع نقابة الموسيقين قائلا :" الأزمة انتهت وتم تسوية الأمر".

وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، أنه توجه برفقة محمد رمضان إلى نقابة الموسيقين وتم حل الأمر بشكل ودي.

وعن نوعية الأغاني التي يقدمها "رمضان" علق نقيب المهن التمثيلية قائلا: "محمد فاهم بيعمل أيه، وبيتحاور مع جمهوره بطريقة معينة، وهو شخص ذكي وله قناعاته".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل ذبح مسنة بمدينة 15 مايو
» أول رد من "رمضان" بعد الهجوم عليه
» تغريم معلمة 2.1 مليون دولار مارست الجنس مع طالب
» الأسواني: الحجاب ليس فرضًا بالإسلام
» داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
» سماع خبر موت الأم تعب ومعاناة
» وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية
» قصة الطفل صامويل أول ضحايا «تيتانيك»
» إعلامي شهير يهاجم وزيرًا بريطانيًا سابقًا بسبب البرقع
» بالفيديو.. دهشة طفل يسمع صوت أمه للمرة الأولى في حياته
» ريفالدو يتنبأ بانتقال مدو للنجم نيمار

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال