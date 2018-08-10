وصول 7267 حاجًّا لمكة المكرمة

10 أغسطس 2018 - 11:12 ص

كشفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن أن مطار القاهرة شهد مغادرة 500 حاج متجهين أيضاً إلى جدة يمثلون حجاج محافظات الفيوم والوادي الجديد ليبلغ إجمالى المغادرين اليوم 2186 حاجاً ويصبح إجمالى حجاج الجمعيات فى الأراضى السعودية حتى الآن 7267 حاجاً منهم 5114 حاجاً فى مكة وعدد 2153 في المدينة، لافتة إلى أن ضيوف الرحمن جميعهم قد وصلوا بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة ولا توجد حالات وفيات أو مرضى تم حجزهم فى المستشفيات حتى الآن.

وأوضحت "والى"، أن عمليات التفويج تتم بانتظام مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للحجيج، مشيرة إلى أنه تم منح أعضاء البعثة الإشراقية لحج الجمعيات الأهلية كافة التيسيرات والصلاحيات لاتخاذ اللازم نحو مساعدة الحجيج لأداء فريضة الحج لهذا العام، كما يتم تنظيم ندوات للحجاج بمقر إقامتهم بالمدينة من خلال بعثة الوعاظ من علماء الأوقاف المخصصين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم على إتمام مناسك الحج على الوجه الصحيح.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة الحج، مضيفا أن لجان البعثة تشمل أيضا لجنة المعلومات لمساعدة الحالات التي تتعرض لأى صعوبات أو تتخلف عن مكان اقامتها و توصيلها إلى مقر الإقامة وتعويض منفقدت أموالهم ومساعدتهم في أداء مناسك الحج وأنه تم تخصيص الرقم ( 00966563593425 ) لتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة.