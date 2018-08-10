الرئاسة: نستهدف خطة لبناء 12 مدينة جديدة بالصعيد

10 أغسطس 2018 - 11:28 ص

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن هناك خطة تستهدف إنشاء 12 مدينة جديدة في الصعيد والعاصمة الإدارية والمنصورة، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع الخطة القومية لإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في كل ربوع مصر.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المدن الجديدة تعتبر نقلة نوعية جديدة في مفهوم العمران في مصر، حيث إنه سيراعى في إنشائها وجود الخدمات التعليمية والصحية ودور العبادة والمدارس والجامعات، ومراعاة المعايير البيئة بإنشاء مساحات خضراء ومتنزهات.

كما أكد أن عمليات إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تمضي وفقًا للوقت المحدد وبدقة بالغة، مضيفًا أن مصر يحدث بها إنجازات على مختلف المجالات، وبشكل متوازٍ.



