» أول رد من "رمضان" بعد الهجوم عليه

10 أغسطس 2018 - 11:29 ص

رد الفنان محمد رمضان على الهجوم الذي تعرض له من الكثير من متابعين وأيضًا ممن لا يتابعونه، بسبب أغنيته الجديدة "أنا الملك" والتي ظهر بها بمظهر استعراضي بالإضافة إلى هجومه على منتقديه، حيث قال، "بدلاً من أن تُبادر بالهجوم على الشخص النّاجح، بادر بأن تكون أكثر نجاحاً منه".

واختتم في تدوينته التي نشرها علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، والمقتبسة من إحدى عبارات الكاتب الأمريكي ستيفن كوفي قائلًا، "هذا هو الفرق بين الحقد والطموح!".

وقد تفاعل رواد تويتر على تدوينته حيث قال محمود المنشاوي، "يا ابني انت يدوب فلمين ومسلسل وطالع تقول نمبر 1 والملك وشيخ غفر، كده عادل امام يقول انا المهدي المنتظر !! اهدي كده انت مش بتخترع الذرة اي كومبارس يعمل اللي أنت بتعملة وعلشان التكبر والغرور اللي انت فيه تذكر قوله تعالي ( انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا) .

وأضاف آخر، "يا فنان أنت ع وضعك وربنا ركز ف حلمك واستمر ".

وكان الممثل محمد رمضان، قد طرح فيديو غنائي بعنوان "أنا الملك" وأثار جدلا كبيرا واستياء من عدد كبير من زملائه الذين اتهموه بالغرور، بسبب تفاخره في الأغنية بسياراته الفخمة، ما بين "لامبورغيني" و"رولز رويس"، وامتلاك لأسد ونمر بداخل قصره الفاخر.



