» تفاصيل ذبح مسنة بمدينة 15 مايو

10 أغسطس 2018 - 11:44 ص

أظهرت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل مقتل مسنة ذبحًا داخل شقتها بمدينة 15 مايو، وتبين أن القاتل تخلص منها لسرقة شقتها ومصوغتها الذهبية.

وبينت التحريات أن المتهم سرق مشغولات ذهبية بعد ذبحها وطعنها فى الجانب الأيمن والبطن، ثم فتح غاز البوتاجاز لإحداث حريق بالشقة لكنه لاذ بالهرب قبل اشتعال النيران بها.

البداية عندما أجرى الزوج اتصالًا هاتفيًا بها إلًا أن هاتفها المغلق قاد اكتشاف الجريمة، قبل وقوع كارثة واحتراق الشقة، الأمر الذى دفعه للعودة مرة أخرى الى المنزل على غير عادته.

وقال الزوج لرجال المباحث إنه بمجرد وصوله الى الشقة لاحظ انبعاث رائحة غاز شديدة تخرج من باب الشقة. فتوجه على الفور إلى المطبخ لاغلاق محبس الغاز قبل توجهه الى غرفة النوم والعثور على زوجته القتيلة.

وتوصل فريق البحث إلى مشتبه فيهم بارتكاب الواقعة، فيما أشارت مصادر أمنية إلى عدم ثبوت التهمة عليهما، وأنه جار التحقيق معهم.