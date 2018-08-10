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تجديد حبس مدير العلاج الحر لتلقيه رشوة 50 ألف جنيه

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العلاج الحر

جدد رئيس نيابة الأموال العامة في القليوبية، حبس مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية خلال تقاضيه رشوة بلغت 50 ألف جنيه مقابل التلاعب في تراخيص والتغاضي عن مخالفات بأحد المستشفيات الخاصة .

كانت معلومات قد وردت  لجهاز مباحث الأموال العامة، بقيام الدكتور "عمرو. م"، مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، بطلب رشوة من مسئولي مستشفى خاص مقابل التلاعب في إصدار تراخيص المستشفى والتغاضي عن المخالفات وانعدام الاشتراطات الخاصة بصدور الترخيص .

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائي، وجرى تسجيل لقاءات المتهم ومسئولي المستشفى بالصوت والصورة، وخلال تقاضيه مبلغ الرشوة تمكنت قوة من ضبطه متلبسًا وتحريز مبلغ الرشوة 50 ألف جنيه حيث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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