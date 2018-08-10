» دراسة تكشف عن "سم" يحطم العيون

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باحثون

الأجهزة الالكترونية

دراسة

جامعة توليدو الأمريكية

أثبتت دراسة طبية بجامعة توليدو الأمريكية، أن هناك الكثير من المخاطر يسببها الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية ووصفها بـ"سم العين".

ونصح الباحثون من خلال تلك الدراسة مدمنى الأجهزة الإلكترونية بتفادي استخدام الأجهزة الذكية في الظلام الدامس، نظرا للتبعات الخطيرة المترتبة لهذه العادة على صحة العيون.

وأشارت إلى أن الناس صاروا يتعرضون بكثرة للضوء الأزرق سواء عند مشاهدة التلفزيون أو عند استخدام الهواتف الذكية والألواح الرقمية.

وأوضح الباحث أجيث كاروناراثن، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن عدسة وقرنية العين لا تستطيعان حمايتها من الضوء الأزرق الصادر عن تلك الأجهزة.

ويعتمد الإنسان في عملية الرؤية بشكل أساسي على الشبكية في استشعار الضوء، لكن الضوء الأزرق يربك هذه العملية ويدمر الخلايا المستقبلة للضوء من جراء حصول تفاعل كيميائي، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ووصف الباحث كاسون راتناياك، ما يحصل للعين بسبب تلقي الضوء الأزرق في هذه الحالة بـ"السم"، موضحا أن الخطورة تزداد إذا علمنا أن خلايا استقبال الضوء لا تتجدد في العين.

ونبه العلماء إلى أن الأجهزة التقنية ليست المصدر الوحيد للضوء الأزرق، فهو يصدر عن الشمس أيضا، لكن تأثيره في الحالة الطبيعية يحدث بصورة بطيئة، بينما يؤدي ضوء الأجهزة إلى تسريع الضرر، وفق ما نقل موقع "نيوز أطلس".

ويحذر خبراء الصحة من تراجع صحة العيون لدى الجيل الحالي بشكل لافت من جراء الاستخدام المتواصل للأجهزة التقنية سواء تعلق الأمر بالعمل أو للتسلية في أوقات الفراغ.




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