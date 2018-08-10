» امرأة تشعل تمردا داخل الجيش الإسرائيلي

10 أغسطس 2018 - 03:00 م

قامت كتيبة مظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمرد ومخالفة الأوامر بسبب أن مدربتهم العسكرية، "امرأة".

وطالبت قيادة الجيش الإسرائيلي عناصر الكتيبة المخالفة بضرورة عدم التفريق بين الأوامر العسكرية الصادرة عن الضباط الرجال أو النساء.

وحذر جيش الاحتلال من مغبة مخالفة الأوامر العسكرية مستقبلا، والتي سيعاقب عليها بإقصاء فوري للمتمردين.

كان خمسون مجندا خالفوا الأوامر الأخيرة، والذين يعتقد أنهم من المتشددين دينيًا داخل مؤسسة الجيش، ممن تستمر أعدادهم بالتزايد تصاعديًا مع مرور السنين.

يذكر أن المدربة العسكرية التي خالف الجنود أوامرها هي ابنة اللواء، أهارون هاليفا، قائد مديرية العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث كانت تشرف على تدريبات للمجموعة التي تتكون من 70 مجندًا مظليًا، عندما رفض معظمهم الانصياع لتعليماتها.

من ناحية أخري أعلنت شبكة نساء إسرائيل أنها تراقب الحادثة عن كثب، وتنوي رفعها لأعلى سلطة في الجيش، بغية "فرض عقوبات صارمة وشديدة على أي سلوك مشابه" لحركة التمرد التي قام بها الجنود.