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ضبط 1970 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة في القليوبية

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ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 1970 قطعة ألعاب نارية بمكتبة بقليوب، تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقليوبية تفيد قيام صاحب مكتبه  توم وجيرى الكائنة بناحيه منطى شارع أحمد عبدالتواب  دائرة مركز قليوب ومقيم بذات العنوان بالاتجار في الألعاب النارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أومستندات تدل على مصدرها.

 وعليه تم استهداف المكتبة خاصته حيث تم ضبط  1970 صاروخ أحجام مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن الواقعه المحضر رقم 14822 جنح مركز قليـوب لسنه 2018، وجاري العرض علي النيابة.


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