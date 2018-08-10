» رسميًا.. مدرب آرسنال يحسم مصير «النني»

10 أغسطس 2018 - 04:02 م

كشف أوناى إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، موقف النجم المصري محمد النني من الاستمرار في صوف فريق المدفعجية، خلال الموسم الجديد.

وقال أوناى إيمرى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم قبل مواجهة مانشستر سيتى بعد غد الأحد بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، "3 لاعبين قد يغادرون الفريق هذا الصيف، كامبل وجينسكون واوسبينا، البقية سيبقون بما فى ذلك محمد الننى وويلباك".

وأغلقت سوق الانتقالات الصيفية بإنجلترا فى تمام الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، وذلك للمرة الأولى بعدما كانت فى السنوات الماضية تنتهى فى يوم 31 أغسطس.

وستكون الأندية الإنجليزية قادرة فقط على بيع لاعبيها لأندية خارج الدورى الإنجليزى حتى نهاية الشهر الحالى، ويحق لأندية "البريميرليج" فقط التعاقد مع لاعبين انتهت عقودهم.

ويعد فريق توتنهام الوحيد بين أندية الدورى الإنجليزى الذى لم يعقد اى صفقة خلال الميركاتو الصيفى المنتهى، ليصبح أول فريق فى تاريخ "البريميرليج" منذ 2003.