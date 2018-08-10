«حنان ترك» تتصرف بشكل غير متوقع

10 أغسطس 2018 - 05:03 م

أقدمت الفنانة حنان ترك على تصرف غير المفهوم، والذي تزامن مع عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل وخلعها للحجاب.

حيث حذفت حنان كل صورها من حسابها على انستجرام، في خطوة غير مفهومة، ففسر البعض هذا التصرف على إنه احتجاج منها على خلع حلا شيحة للحجاب وعودتها للتمثيل، خاصة وأنه كان للفنانة الشابة يد في حجاب واعتزال الأخيرة من البداية.

بينما فسر البعض حذف حنان ترك لصورها على انستجرام، إنه ربما تمهيداً لعودتها هي الأخرى للتمثيل أو خلعها للحجاب، إلا أن محبي الفنانة الشابة أكدوا أنها لن تخلع الحجاب.