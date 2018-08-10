محمد رمضان عن انتقاده: القرآن اختلفوا عليه

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محمد رمضان

قران

كليب

انتقاد

أكد الممثل محمد رمضان أنه لا يغضب من توجيه الانتقادات له ولأغانيه، معتبرًا أن ذلك لا يقل من شأنه ولا من فنه.

ورد "رمضان" عن حصول فيديوهات أغانيه على أعداد كبيرة من Dislike "عدم الإعجاب"، خلال حواره مع برنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090"، قائلًا "ومَن أنا حتى أغضب من ذلك، عند البحث عن أي سورة في القرآن لأي قارئ سيوجد عدد كبير من عدم الإعجاب"، مضيفًا: "وأنا لا أساوي جناح بعوضة بحرف من كتاب الله".

وتابع أنه عندما يجد سورة البقرة بصوت عبدالباسط عبدالصمد موضوعًا عليها ما يقرب من 16 ألف عدم إعجاب، فليس من حقه أن يحزن من ضغط أحدهم لزر عدم الإعجاب على فيديوهاته.

وأكمل: "الـ Dislike مش مقياس.. وبالدليل كلام ربنا فيه ناس بيعملوا عليه Dislike ، ودي سُنة الحياة ألا يجتمع البشر على شيء.. ولا بد أن الله له حكمة في ذلك".


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