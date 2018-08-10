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قناة عبرية تجري مقابلة تليفزيونية مع «أرنب» سخرية من الحكومة

عرب وعالم

قناة عبرية تجري مقابلة تلفزيونية مع «أرنب»
قناة عبرية تجري مقابلة تلفزيونية مع «أرنب»

خالد الشرقاوي

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مقابلة تلفزيونية

أرنب

الكابينت

قناة عبرية

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قناة إسرائيلية أثناء إجرائها مقابلة تلفزيونية مع أرنب.

وفي عملية استهزاء بأعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، أجرت القناة الـ20 الإسرائيلية لقاء مع "أرنب" على أنه أحد أعضاء المجلس، وهدفت القناة من المقابلة إيصال صورة للشارع الإسرائيلي، على أن "أعضاء (الكابينت ) الإسرائيلي أرانب، بسبب موقفهم الضعيف من التصعيد على حدود غزة"،واصفة إياهم بالجبناء.

وكان الموقع الإسرائيلي "0404" قد سخر أيضًا باجتماع الكابينت، ونشر على "فيسبوك" صورة لعدد من "الأرانب" وأرفقها بعنوان "صورة حصرية لاجتماع الكابينت".

ووصف إسرائيليون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه عاجز عن مواجهة حماس وإيقاف الطائرات الورقية، مؤكدين أن الحكومة فشلت في حماية سكان الجنوب، ولا تعمل بما يكفي من أجل توفير الأمن بالصورة المطلوبة.


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