» والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

10 أغسطس 2018 - 05:30 م

حصل والدا ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الجنسية الأمريكية.

وأدى فيكتور وأماليا كنافس، وهما من أصل سلوفيني، قسم الجنسية في نيويورك يوم الخميس، حسبما أكد محاميهما.

وقال المحامي، إن الاثنين يعيشان في الولايات المتحدة بعد حصولهما على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) بضمان ابنتيهما ميلانيا.

وكان "ترامب" قد انتقد في السابق ما سماه بـ"الهجرة المتسلسلة"، وهو الحصول على الجنسية الأمريكية بسبب حصول أحد أفراد الأسرة عليها.

ويؤيد "ترامب" نظامًا للهجرة يعطي الأولوية لأصحاب الكفاءات بدلاً من الأقارب، وتعرض لانتقادات لهجومه العلني على قوانين الهجرة والمهاجرين.

وحصلت "ميلانيا ترامب" على الجنسية الأمريكية عام 2006، بعد حصولها عام 2001 على ما يعرف بـ"تأشيرة أينشتاين"، التي يحصل عليها "أصحاب القدرات غير العادية" عندما كانت تعمل كعارضة أزياء.

ووفقا لقانون الهجرة الأمريكي، يجب على والدا ميلانيا أن يكونا قد حصلا على الإقامة الدائمة لمدة خمسة أعوام على الأقل قبل أن يحق لهم التقدم للحصول على الجنسية.

ووفقا لموقع خدمات الهجرة والجنسية الأمريكي، فإن طلبات الحصول على الجنسية في نيويورك تستغرق في المتوسط ما بين 11 و21 شهرًا، وتعتمد على العديد من المتطلبات الخاصة بالسكن والإقامة والشخصية.

وقال محاميهما مايكل والدز، الذي حضر معهما مراسم الجنسية، للصحفيين خارج القاعة إنهما التزما بشرط الخمسة أعوام ولكنه لم يعط المزيد من التفاصيل، حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز.

ووصف "وايلدز" نظام الهجرة المعتد على الأسرة بأنه "ركيزة عملية الهجرة" الأمريكي، وعندما سئل عما إذا كان والدا ميلانيا قد حصلا على الجنسية عبر نظام الهجرة، أجاب "أعتقد ذلك".

وكان "فيكتولا كنافس" مندوب بيع سيارات في بلدة سفينكا السلوفينية، وكانت زوجته أماليا تعمل في مصنع للنسيج. والاثنان في السبعينات من العمر.

وطالما انتقد "ترامب" قوانين الهجرة الأمريكية ووصفها بأنها "أغبى قوانين هجرة في العالم".