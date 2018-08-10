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دراسة:

وفاة لاعبي كرة القدم بأمراض القلب«أكثر من المتوقع»

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فيفان
فيفان

أمير سعد ومتابعات

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كرة القدم

المصريون

دراسة

أمراض القلب

كشف دراسة جديدة، والتي نشرت نتائجها في دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين، أن مخاطر موت لاعبي كرة القدم، بسبب توقف عضلة القلب عن الخفقان، أعلى بكثير مما كان يعتقده الأطباء من قبل.

ومن أبرز حالات الوفاة للاعبي كرة القدم، وفاة لاعب فريق الكاميرون مارك فيفيان فوي عن عمر يناهز 28 عاما، ووفاة مدافع منتخب انجلترا السابق أوغو إييوغو، الذي كان مدربا لفريق توتنهام، في العام الماضي عن عمر يناهز 44 عاما.

وجمعت الدراسة، بيانات ومعلومات طبية عن 11 ألف لاعب كرة قدم شاب في بريطانيا على مدار 20 عامًا.

وقال الأطباء إن هناك واجبا يقتضي حماية اللاعبين.

وتعرف الأمراض التي تصيب عضلة القلب بأنها القاتل الصامت نظرا لأن أول أعراضها توقف القلب فجأة.

ولهذا السبب تعتمد أندية كرة القدم برنامجا لفحص اللاعبين في أكاديمية كرة القدم في سن 16 عاما.

وتتزايد المخاطر بين اللاعبين المحترفين المشهورين لأن إرهاق القلب في التدريبات المكثفة يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض.

وقد يؤدي الأدرنالين والجفاف إلى خطر التسبب في توقف القلب.

لكن لم يتأكد أحد من كيفية حدوث الوفيات الشائعة من السكتة القلبية.

وتشير التقديرات إلى وفاة اثنين من بين كل 100 ألف لاعب، ولكن الدراسة الأخيرة تفيد بأن الرقم أعلى ويصل إلى سبعة من بين كل 100 ألف لاعب.

وقال أخصائي أمراض القلب البروفيسور سانجاي شارما، الذي قاد البحث في جامعة سانت جورج في لندن لبي بي سي : "هذا يعني أننا بحاجة إلى إدراك حقيقة أن معدلات الوفيات أعلى مما كنا نعتقد، على الرغم من أنها ما زالت نادرة".

على مدار 20 عاما من الفحص وجد أن هناك 42 لاعبا في الأكاديميات معرضون للخطر.

وتتضمن العلاجات المقترحة لهم الجراحة التصحيحية وعقاقير القلب، وهو ما يعني أن 30 منهم يمكنهم المضي قدما في ممارسة كرة القدم، أما البقية 12 لاعبا فقد نصحهم الأطباء بالتوقف عن ممارسة الرياضة التنافسية.

لكن الفحص لم يكن كاملا.

ولم ينتبه الفحص إلى لاعب فريق بولتون فابريس مامبا، الذي نجا بعد توقف قلبه وانهار خلال مباراة في كأس الاتحاد الانجليزي.

ومات ثمانية لاعبين أثناء الدراسة، ونجح الأطباء في تشخيص إصابة ستة منهم فقط وكشف الفحص أنهم يعانون مشكلة في القلب.

وقال البروفيسور شارما إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد استحدث بالفعل اختبارات إضافية في أعمار 18 و 20 و 25.

وقال إن تحديد مشكلة قلبية غير قابلة للعلاج قد يكون صعبا بالنسبة للاعبين الصغار ويجب اتخاذ قرار استمراره في ممارسة اللعبة بالتشاور بين اللاعب وعائلته وناديه.

وأضاف :"إنه أمر صعب للغاية بالنسبة لطفل صغير يحلم بهذا ويحلم فقط بممارسة كرة القدم منذ سن الثامنة أو التاسعة".

"يجب أن نكون صادقين للغاية ونقول أن هناك خطر الموت المفاجئ ومعدل الوفيات منخفض ولكن لا يمكننا التنبؤ به".

وقال الدكتور زاف إقبال، طبيب في نادي كريستال بالاس لبي بي سي :"في كل مباراة في الدوري الممتاز، يجب أن يكون هناك دائما طبيب على كل مقعد، ومسعفين طبيين ومعدات طبية إلزامية".

"بالمقارنة مع 10 سنوات مضت، أعتقد أن اللاعبين يتمتعون بحماية أفضل".

وقال إنه بالإضافة إلى برنامج الفحص، كان لدى النادي أجهزة تنظيم ضربات القلب، التي تعمل على إنعاش القلب على أرض التدريب وتم تدريب الموظفين المدربين على استخدامها.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه يعتمد واحدا من أكثر برامج فحص القلب شمولا في الرياضة وقدم التدريب الطارئ للفرق الطبية في الأندية المحترفة.

وقال متحدث : "هناك فوائد صحية متعددة من لعب كرة القدم. لكننا ندرك أن عددا قليلا جدا من الناس قد يواجهون خطرا متزايدا لتشوهات القلب بسبب التدريب الصعب، وهذا هو السبب في وضع هذا البرنامج

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