طاهرة رحمن.. أول محجبة بالتليفزيون الأمريكي

10 أغسطس 2018 - 05:46 م

وكسرت طاهرة رحمن القيود والحواجز على المحجبات في التليفزيون الأمريكي، عبر القناة المحلية 4 نيوز، في قلب مدينة روك أيلاند في ولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة.

وبدأ مشوار طاهرة مع التلفزيون منذ سنوات، فبعد عدة تدريبات أدركت أن مهنة المتاعب وبث الأخبار تستهويها.

وقالت طاهرة إنها لم تشاهد عبر شاشات القنوات الأمريكية شخصاً يشبهها، لهذا فإن احتمال التحاقها بقناة تلفزيونية كان شبه مستحيل.

الحل الوحيد الذي بقي أمام طاهرة رحمن هو العمل كمنتجة صحفية وراء الكواليس، في محطة التلفزيون نيوز 4 المحلية في كواد سيتيز.

وواصلت طاهرة العمل على مهاراتها في إعداد التقارير خلال وقت فراغها حتى تحول الحلم إلى حقيقة، ووافقت "دبليو إتش بي إف" على ظهورها بحجابها وراء الشاشة.

وتحدثت طاهرة في مقابلة تلفزيونية أجرتها معها القناة، عن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها، بداية برفض العديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء لأنها "ترتدي الحجاب".

وأضافت أنها لم تقطع الأمل، وكانت متأكدة من أنها ستصادف الفرصة في طريقها.