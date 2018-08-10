مدرب القادسية: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك

10 أغسطس 2018 - 05:53 م

أكد الروماني إيوان مارين، المدير الفني لفريق القادسية الكويتي، أنه يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك غدًا، السبت، تساعده على التأهل قبل مباراة العودة بملعبه.

وأضاف «مارين» أن فريقه جاهز للزمالك، وأنه عكف على دراسته جيدا وشاهد تألق لاعبيه في مباراتهم الأخيرة في الدوري أمام الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه وقف على بعض نقاط الضعف والقوة بالمنافس.

واستعد القادسية لمواجهة الزمالك بمعسكر إعداد ناجح في تركيا خاض خلاله 6 مباريات ودية تعادل خلالها مع أهل تركمانستان سلبا، ثم تغلب في الثانية على المولودية الوجدية المغربي 3-1، وخسر مباراته الودية الثالثة أمام فريق وداد تلمسان الجزائري 1-2، قبل أن يتغلب على بورصا سبور التركي 3-1، وفريق من المحترفين الأفارقة بهدف دون رد وفي أخر مبارياته تعادل مع اتحاد طنجة المغربي 0/0.

ويعتمد مارين في تشكيل القادسية غدا السبت على عدد من لاعبيه المحترفين في مقدمتهم المدافع النيجيري إيبابوي بكر، والكاميروني رونالد وانجا، والمهاجم الأردني أحمد الرياحي، والمهاجم الجابوني أكسل ماي.