«زواج وأفراح».. بدون تكاليف.. الدنيا أحلى

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زفاف 550 عروس بـ"التوك توك".. "بلاها أفراح" تغلق القاعات".. وتوديع الموبيليات بغرفة نوم ودولاب أسمنتى

اختلطت الأمور بين العودة إلى الزمن الجميل والبساطة والهروب من جحيم الأسعار، والذى طال كل شيء، وفى مقدمته تكاليف الزواج، التى تحولت إلى عقبة فى إتمام الزواج.

أهالى سوهاج أطلقوا عدة مبادرات للتغلب على عقبات وتكاليف الزواج، وذلك بإطلاق "بلاها أفراح" و"بلاها دهب"، كما قام آخرون بتأخير سن الزواج إلى 30 عامًا، وهى ظاهرة نادرة للفتيات خاصة فى الصعيد، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

فيما قام أهالى قرية أبو حسيبة شمال المنيا، بالاستغناء عن تأجير سيارات الزفاف واستبدالها بتوكتوك، وقد تم زفاف المئات من العرسان بهذه الطريقة.

بينما كان الذهب الصيني، هو الخلاص لأهالى البحر الأحمر من الارتفاع الجنونى للذهب، وأصبحت شبكة بـ1500 جنيه حلاً سريعًا للم الشمل بين العروسين.

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أفراح البحر الأحمر.. "شبكة صينى" بـ1500جنيه.. وغرفة نوم من الطوب

"بلاها فرح" و"بلاها دهب".. مبادرات سوهاجية تجنبًا للتكاليف

لا للسيارات.. زفاف مئات العرسان بالتكاتك فى المنيا


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