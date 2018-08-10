» ردًا بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين يونانيين

10 أغسطس 2018 - 06:48 م

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الجمعة، بأن الدبلوماسيين اليونانيين في روسيا، الذين أُدرجتهم الحكومة الروسية ضمن إجراءات الرد بالمثل يجب أن يغادروا موسكو قبل يوم غد.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي في موسكو، أن القرار الروسي جاء ردًا على قيام اليونان بطرد 2 من الدبلوماسيين الروس في 11 يوليو الماضي ومنعت اثنين آخرين من دخول البلاد، موضحة أن أثينا اتهمت موسكو بالتدخل في شئونها الداخلية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن أثينا اتخذت قرار طرد الدبلوماسيين الروس تحت الضغط، مؤكدة أنها سترد على تلك الإجراءات بالمثل.