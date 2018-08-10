مراهق يقتل ربة منزل بعد حملها سفاحًا منه

10 أغسطس 2018 - 07:04 م

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول للنيابات، حبس متهم 4 أيام لقتله ربة منزل لمطالبتها له بالزواج منها، بعدما جمعتهما علاقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات، أن علاقة غير شرعية وقعت بين المتهم والمجني عليها، ليفاجأ المتهم بعد فترة بخبر حمل المجني عليها منه، لينتابه الشك في أنها تحاول الكذب عليه للزواج منه، خاصة أن علاقتهما ممتدة منذ عدة أشهر، وهي ربة منزل تقيم بصحبة شقيقها وقد تجاوز عمرها الـ 42 عاما، وبعد التأكد من أنها حملت منه، طالبت بالزواج، إلا أنه أكد لها بأن الوقت لا يساعد لحدوث ذلك، وبعد إلحاح مبالغ من المجني عليها للزواج منها قرر التخلص منها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث المرج بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها بمنطقة المرج.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة داخل غرفة النوم وحول رقبتها آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مراهق تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها.

تم ضبط المتهم، وعمل التحريات اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.