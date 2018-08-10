10 أغسطس 2018 - 07:21 م

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية،عن بدء تخفيض المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي بما يتوافق مع قرب انتهاء موسم الزراعات الصيفية.

وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، أن 97 % من مياه مصر تأتى من خارج الحدود وهذا يجعل لدينا حساسية في إدارة المياه.

وأشار، إلى أنه تتم مراقبة موسم الفيضان الجديد، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع الموسم الحالي هذا العام، منها رصد ومراقبة معدلات سقوط الأمطار بأعالي النيل خاصة الهضبة الإثيوبية، ومتابعة التقارير الواردة من بعثات الري المصري بالسودان وأوغندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى تجهيز منشآت السد العالي وخزان أسوان لاستقبال الفيضان الجديد.

وأكد، أن تفعيل أنظمة الإنذارات المبكرة للأمطار والسيول بمركز التنبؤ بالوزارة، والتي تحدد وقت سقوطها وأين تسقط ودرجة خطورتها، حيث يتم التحذير قبلها بثلاثة أيام ساهم في توفير حوالي 1.25 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول خلال الموسم الأخير، وبالتالي يمكن الاعتماد علي الامطار في توفير مياه الري، وخفض المنصرف من المياه من أسوان، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكثر من 200 منشأ بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء، بين سدود حصاد أمطار تعمل على شحن الخزان الجوفي، ومن هذه السدود واحد في سانت كاترين بسعة 500 م3.

وأوضح، أن مخالفات زراعة الأرز هذا العام "هي الأقل في تاريخ زراعة الأرز في مصر وفقا للتصوير الجوي، وذلك بسبب وعي الفلاحين وتفهمهم للتحديات المائية التي تواجه الدولة، وزيادة الطلب على المياه، موضحا أن الأرز الذي يتم إنتاجه من المساحة المزروعة في مصر يكفي احتياجات الدولة، والدولة لم تستورده من الخارج، وأن الوزارة تعمل الآن باستراتيجية (4 ت) وهي: "التنقية - الترشيد - تنمية الموارد المائية - تهيئة البيئة المناسبة".