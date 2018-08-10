حقيقة فرض ضرائب على المقابر

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الضرائب العقارية

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية صادر منذ 2008 وليس جديد، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت 2009، مؤكدة أن بنود القانون في صالح المواطن.

وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه لا يوجد ما يسمى ضرائب على مقابر دفن الموتى، مشيرة إلى أن تطبيق الضريبة العقارية على الوحدة السكنية التي تقدر بـ2 مليون جنيه.


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