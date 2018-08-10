غلق 4 مخابز مخلفة بالغردقة

حسن حمدان
شنت شرطة المرافق بالغردقة حملة تنفيذ قرارات غلق مخابز مخالفة لشروط التراخيص وكانت الحملة بالتنسيق مع الوحده المحليه لمدينه الغردقه بقيادة المقدم محمد حمدي رئيس قسم المرافق يعاونه الرائد محمد عرام وكيل القسم حمله لمراجعة ترخيص المحال والمنشآت التجاريه ورفع حالات أشغال الطريق للتأكد من تراخيص المنشآت التجاريه.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 4 قرارات غلق صادره من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لمخالفتها شروط التراخيص بمنطقة حي جنوب و حي شمال لمخابز عيش سياحي. كانت الحملة بناء علي توجيهات السيد اللواء اشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر.
وتم عمل محاضر الازم وللعرض علي النيابه
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