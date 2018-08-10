أسعار الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك

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سعر الدولار

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 10 أغسطس 2018.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، 17.80 جنيها للشراء، 17.93 جنيها للبيع، بحسب إحصائيات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع،

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.82 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 17.83 جنيها للشراء، 17.93 جنيها للبيع.

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