» اليونان تسحب سفيرها من روسيا

10 أغسطس 2018 - 09:22 م

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الجمعة، سحب سفيرها لدى موسكو بعد طرد روسيا لاثنين من الدبلوماسيين اليونانيين ردا على طرد اليونان لدبلوماسين روس الشهر الماضي.

وقال مصدر بالخارجية اليونانية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم اتخاذ هذا القرار، واتخذه وزير الخارجية بيقوس كوتزياس شخصيا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، مؤخرًا، أنها استدعت السفير اليوناني في موسكو احتجاجا على تصريحات أثينا المتعلقة بطرد الدبلوماسيين الروس.

وأعربت الخارجية الروسية للسفير اليوناني، عن احتجاجها على التصريحات الصادرة من أثينا والمتعلقة بطرد دبلوماسيين روس منها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أعلنت، في وقت سابق أيضا، أن إجراءات مثل طرد الدبلوماسيين الروس من اليونان لن تبقى دون عواقب.