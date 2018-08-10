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مقتل 25 مدنيًا في غارات للنظام السوري وروسيا على إدلب

عرب وعالم

غارات
غارات

خالد الشرقاوي

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سوريا

النظام السوري

روسيا

حقوق الإنسان

إدلب

قتل 20 شخصًا على الأقل، في غارات جوية على مدينة "أورم" الكبرى، التي تقع في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، مساء الجمعة، ليرتفع عدد القتلى على مدار اليوم بالمنطقة إلى 25.

وقالت مصادر في الدفاع المدني السوري لوكالة "الأناضول"، إن "الغارات التي شنتها قوات النظام السوري، اليوم استهدفت مدينة خان شيخون وبلدتي التمانعة وسكيك، وقرية التح في إدلب، وبلدتي اللطامنة ولطمين بريف محافظة حماة، ومنطقة "بايربوجاق" (جبل التركمان) بريف محافظة اللاذقية".

وقال أنس دياب، المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، إن طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية شنت غارات على مدينة "أورم" الكبرى، أدت إلى مقتل 20 مدنيا على الأقل.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة تحت الأنقاض، وأعرب عن تخوفه من ارتفاع عدد القتلى.

وكان 5 مدنيين قتلوا في وقت سابق اليوم في غارات للنظام السوري على قرية التح ومدينة خان شيخون في إدلب.

وفي 26 يوليو الماضي، قال بشار الأسد، إن إدلب أصبحت هدف قواته، معتبرًا أن سكان إدلب الذي يصل عددهم لحوالي 4 ملايين، "إرهابيون".

ومنتصف سبتمبر 2017، توصلت الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، استنادًا إلى اتفاق موقع في مايو 2017.

وفي إطار هذا الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن مناطق خفض التصعيد، إلى جانب أجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة واللاذقية.


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