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محمد صلاح يتفوق على «رونالدو» و«ميسي»

الرياضة

صلاح
صلاح

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تفوق محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، في الاستفتاء الذي طرحته الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا بموقع «تويتر».

وحصل محمد صلاح على 44% من أصوات الجماهير التى شاركت في الاستفتاء والتى بلغ عددها 281 ألف و305 شخص، بينما حصل كريستيانو رونالدو على 38%، وليونيل ميسي على 18% فقط.

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادي ليفربول الإنجليزى، بالقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مهاجم فى النسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، والتى توج بلقبها ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى، بجانب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل مهاجم  فى دورى ابطال اوروبا موسم 2017 – 2018 على هامش إقامة مراسم قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا يوم 30 أغسطس الجارى بمدينة "موناكو" الفرنسية.

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