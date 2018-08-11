تعليق مثير من مدرب وست هام على محمد صلاح

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قال التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لوست هام يونايتد، إنه ليس لديه خطة محددة لإيقاف خطورة المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول وذلك خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين بعد غد الأحد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليج).
وفي مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أكد بيليغريني "محمد صلاح لاعب عظيم، لكن ليس لدينا أي خطط محددة لإيقافه، لأن ليفربول لو كان مجرد النجم المصري لكان الأمر سهلًا".
وأضاف "لقد انتبهنا إلى ما يمكنه فعل صلاح، لكنهم يمتلكون قوة هجومية متمثلة في البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني، ولديهم الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يستطيعون إحداث الفرق".
وأوضح "حقًا، كان موسم صلاح في الدوري الممتاز مهم جدًا وهو لاعب عظيم".
وفي الموسم الماضي، استطاع صلاح أن يسجل 3 أهداف في مباراتيه أمام وست هام، في منافسات "البريمرليغ".
وتوّج صلاح الموسم الماضي بلقب هداف الدوري المحلي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في "البريمرليغ".

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