11 أغسطس 2018 - 12:40 ص

أعلنت جمعية معنية بالإنقاذ وحماية البيئة بمصر، يوم الجمعة، إنقاذ 26 سائحًا أجنبيًا إثر تعرض قاربهم للغرق قبالة سواحل البحر الأحمر، شمال شرقي البلاد.



ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة الأخبار (مملوكة للدولة)، قالت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر (غير حكومية)، إن قاربًا سياحيًا كان يقل 26 سائحًا أجنبيًا (لم يحدد جنسياتهم) تعرض للغرق أثناء القيام برحلة بحرية.



وأوضحت جمعية الإنقاذ البحري، أنها تلقت بلاغًا بتعرض قارب سياحي للغرق، بمدينة الغردقة (شمال شرق)، وتم الدفع بقارب آخر لإنقاذ جميع السياح الذين نقلوا على متنه إلى ميناء الغردقة البحري.



وأشارت إلى أن غرق القارب السياحي نتج عن تسرب المياه إليه إثر تحطم تسببت فيه إحدى العبارات السريعة القادمة من السعودية، بالقرب من ميناء الغردقة البحري، ما تسبب في ارتطام القوارب ببعضها البعض، وحدوث شرخ بجسد القارب الخلفي الذي كان سببا في تسرب المياه وغرقه.

