مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان بإطلاق نار في كندا

أعلنت السلطات الكندية أنها اعتقلت مشتبهاً به إثر مقتل أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، في إطلاق نار وقع الجمعة في مدينة فردريكتون في شرق البلاد، في وقت تخشى فيه البلاد عودة أعمال العنف المرتبطة بالأسلحة النارية.
وقال مارتين غوديه المتحدث باسم شرطة فردريكتون خلال مؤتمر صحفي إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 48 عاما ويقيم في المدينة، رافضا الإدلاء بأي تفصيل بشأن الدوافع المحتملة لإطلاق النار وذلك كون التحقيق لا يزال جاريا. وأوضح المتحدث أن المشتبه به اعتقل في شقته بعيد اطلاق النار، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة هرعوا إلى مبنى صغير في حي سكني في شمال المدينة بعد تلقيهم نداء استغاثة قرابة الساعة السابعة والدقيقة العاشرة صباحا (10،10 ت غ).
وأضاف أنه بوصولهم إلى المكان عثر عناصر الشرطة على شخصين يرقدان على الأرض جثتين هامدتين، و«عندها تم إطلاق النار عليهم».
وروى شاهد عيان لقنوات تلفزة محلية أنه استيقظ على دوي طلقات نارية ورأى من نافذة منزله رجلا يطلق النار من داخل شقته.
وقال الشاهد: «لم أرَ مطلق النار بل فقط فوهة سلاحه الناري»، مشيرا إلى أنه حاول مساعدة الشرطيين اللذين كانا يرقدان على الأرض لكن سرعان ما وصلت تعزيزات من الشرطة إلى المكان.