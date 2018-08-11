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صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

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محمد صلاح

زاهي حواس

كشف النجم المصري محمد صلاح - المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي - عن الكتاب الذي يقرأه هذه الأيام ، بعد أسابيع من قراءة كتاب "فن اللا مبالاة" الذي حقق نسب قراءة قياسية بعد حديث "صلاح" عنه .

ويقرأ صلاح هذه الأيام كتاب "الملك الذهبي" الذي ألفه خبير الآثار زاهي حواس حول قصة حياة "توت عنخ آمون" .

وصدر الكتاب المذكور عام 2006 عن الدار المصرية اللبنانية وهو يتحدث عن أسرار حياة توت عنخ آمون الذي حكم مصر في سن صغيرة ، كما يحوي صورًا لمقتنيات بمقبرته لم يرها الكثيرون ، كما يتعرض الكتاب للأسباب التي جعلت اللصوص لا يصلون لمقبرة هذا الملك رغم وفاته من آلاف السنين.


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